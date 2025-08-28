Macabro: la directora de una funeraria se llevó cuerpos de bebés a su casa

El descubrimiento de cuerpos de bebés fallecidos en la vivienda de Amie Upton, directora de una funeraria de Leeds, conmocionó a la comunidad y dejó en evidencia la ausencia de regulación en el sector funerario de Inglaterra y Gales. Varias familias denunciaron que la responsable del establecimiento conocido como "Florrie’s Army" conservó los restos de sus hijos en condiciones inadecuadas, lo que llevó a una reacción inmediata.

Uno de los casos más impactantes es el de Zoe Ward, cuyo hijo recién nacido Bleu falleció a las tres semanas de vida por un daño cerebral en el Hospital General de Leeds en 2021. La mujer contó en una entrevista cómo fue el momento en el que encontró a su bebé en una hamaca dentro del living de la casa de Upton, mientras la funeraria miraba dibujos animados: “Me di cuenta de que era él y ella me dijo: ‘Pasá, estamos viendo PJ Masks’. Había un rascador de gatos, escuché un perro ladrar y vi a otro bebé fallecido en el sillón".

La chica de 32 años, de hecho, relató que se trató de una "escena terrible" y que había arribado al lugar debido a la promesa de un servicio gratuito a padres en duelo. Otro caso, que fue difundido por la BBC, es el de una pareja identificada como Sharon y Paul, quienes también recurrieron a la compañía tras la muerte de su hija en el hospital St James’s a comienzos de 2024.

Según su relato, Upton les aseguró que el cuerpo estaba en una funeraria de Headingley. Más de una semana después, descubrieron que seguía en la casa de la directora. “No sé por qué estaba ahí”, comentó Sharon, quien notó un olor fuerte “como si no hubiera estado refrigerado” y describió la experiencia como “una película de terror”. La directiva se defendió y aseguró que en ocho años de funcionamiento de la empresa, solo había recibido dos quejas. En tanto, la policía de West Yorkshire confirmó que desde 2021 investigó dos denuncias y que, tras la investigación "no se identificaron delitos".