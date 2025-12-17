Un femicida asesinó a su novia y la "hizo manejar" para fingir que había muerto en un accidente vial

Un brutal femicidio se dio a conocer hoy en Brasil, después de que las autoridades descubrieran que un hombre había matado a su novia y luego simulado un accidente vial para esconder su asesinato. Alison de Araújo Mesquita, de 43 años, "hizo manejar" al cuerpo sin vida de su pareja, Henay, y en un primer momento, logró que todos creyeran que la mujer había muerto en un choque contra un minibús turístico.

Ocurrió en Minas Gerais y descubrieron que fue realmente un femicidio después del análisis de las cámaras de seguridad del peaje. Las autoridades confrontaron a Alison y el hombre finalmente confesó el crimen.

En la causa también se analizaron mensajes, fotografías y registros médicos de la pareja, que sugerían una posible sucesión de hechos de violencia de género en el ámbito familiar.

La reconstrucción del hecho

La pareja circulaba en un auto Volkswagen T-Cross en dirección a Divinópolis. Al llegar al kilómetro 90 de la autopista, cruzaron de carril y chocaron de manera frontal con un minibus turístico. La mujer se hallaba sin vida y el hombre fue trasladado con heridas leves a un hospital de Itaúna. Los pasajeros del transporte no presentaban ningún tipo de lesión.

Las cámaras de seguridad del peaje fueron claves para entender lo que ocurrió en realidad. Minutos antes del choque se puede ver pasar al vehículo allí y en ese registro a Henay, sentada en el asiento del conductor: inmóvil y sin reacción. Su marido es el que se acerca a la ventanilla del peaje por sobre ella y el que maniobra con el volante para detenerse.

La trabajadora del peaje se dio cuenta de que toda la situación era rara y les consultó si estaban bien. El hombre le respondió que su pareja se sentía mal y siguieron viaje.

Para los investigadores, estas imágenes dejaron en evidencia que la víctima estaba muerta desde antes del choque y que Alison simuló el accidente vial para distraer la atención.

Cómo sigue la causa

Las primeras pericias detectaron inconsistencias entre el supuesto accidente y las lesiones que presentaba la mujer. Según los especialistas, los daños en su cuerpo no se correspondían con un choque frontal, lo que reforzó la hipótesis de había sido atacada previamente.

Con las sospechas en mente, la Polícia Civil solicitó que se realice un nuevo peritaje y se decidió postergar el entierro de Henay para realizar estudios complementarios. Los análisis profundizaron la línea de investigación y arrojaron pruebas suficientes para determinar que la muerte no fue por el siniestro vial.

Finalmente, el hombre fue detenido mientras se celebraba el velatorio de Henay, en la jornada del miércoles en Divinópolis. El arresto se realizó sin ningún tipo de resistencia.

Las autoridades intervinientes también señalaron que Alison tenía conductas sospechosas: rasguños visibles en el rostro, sudoración excesiva y un cambio de ropa inmediato después del accidente.