Messi metió a Inter en otra final y nos rompió el corazón: se empezó a despedir de la Selección

Se sabía. Era obvio, por una cuestión de edad, que el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas iba a ser la última función oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en nuestro país. No por eso, duele menos escucharlo de su propia boca, por lo que el choque del jueves ante Venezuela será especial y quedará en la historia del conjunto nacional.

Antes de eso, Lionel Messi volvió a vestirse de rosa con Inter Miami para avanzar a la final de la Leagues Cup en el clásico ante Orlando. "Las Garzas" perdían hasta 15 minutos antes del final, cuando el genio frotó la lámpara, hizo dos goles y revirtió la historia para el 3 a 1 final que lo pone en la definición del torneo que ya ganó en 2023.

Una vez que enfrentó a los micrófonos, fue contundentes: “El partido con Venezuela será especial, sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, aseguró. Y agregó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

