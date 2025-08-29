Se termina el descuento de Cuenta DNI en comercios de alimentos

Hoy está vigente por última vez el beneficio en comercios, que tuvo un tope más alto de reintegro y se puede usar en más rubros.

Cuenta DNI ofrece descuentos y beneficios en el cierre del mes de agosto que todavía pueden aprovechar los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia. Y uno de los más buscados, el clásico beneficio en comercios de alimentos adheridos , estará vigente este viernes por última vez en el mes.

En agosto, el beneficio del 20% de descuento estuvo vigente todos los viernes en comercios de alimentos y se extiende a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más.

Además, el tope de reintegro semanal se duplicó y pasó a ser de $4.000 (se alcanza con 20 mil pesos en consumos por viernes), lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $20.000, en lugar de los $8.000 de los últimos meses, si lo usaste cada semana de agosto.

Esto se debe a que durante este mes hubo cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29), por lo que si usás el total del beneficio el ahorra es mucho más importante que el de los meses anteriores.

Además, este viernes están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona). También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto).

Todos los descuentos vigentes de agosto con Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.