SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Cuenta DNI

Se termina el descuento de Cuenta DNI en comercios de alimentos

Hoy está vigente por última vez el beneficio en comercios, que tuvo un tope más alto de reintegro y se puede usar en más rubros.

Hoy está vigente por última vez el beneficio en comercios, que tuvo un tope más alto de reintegro y se puede usar en más rubros.

29 de Agosto de 2025 07:18

Por Redacción 0223

PARA 0223

Cuenta DNI ofrece descuentos y beneficios en el cierre del mes de agosto que todavía pueden aprovechar los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia. Y uno de los más buscados, el clásico beneficio en comercios de alimentos adheridos , estará vigente este viernes por última vez en el mes.

En agosto, el beneficio del 20% de descuento estuvo vigente todos los viernes en comercios de alimentos y se extiende a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más. 

Además, el tope de reintegro semanal se duplicó y pasó a ser de $4.000 (se alcanza con 20 mil pesos en consumos por viernes), lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $20.000, en lugar de los $8.000 de los últimos meses, si lo usaste cada semana de agosto.

Esto se debe a que durante este mes hubo cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29), por lo que si usás el total del beneficio el ahorra es mucho más importante que el de los meses anteriores.

Además, este viernes están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona).  También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto).

Todos los descuentos vigentes de agosto con Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).  

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). 

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). 

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). 

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar