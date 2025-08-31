Perdió el control, se salió de la ruta y volcó con una camioneta 4x4

La 4x4 volcada al lado de ruta 11 en cercanías de Punta Médanos.

Un siniestro vial tuvo lugar en ruta 11 protagonizado por el conductor de una camioneta 4x4 que perdió el control del rodado y tras despistar volcó hasta quedar detenido en una zona de pasto lindera a la carretera.

Según informaron fuentes de la policía vial en contacto 0223, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 364 en cercanías de Punta Médanos, en el sector sur del partido de La Costa.

Al mando de la 4x4 iba un hombre de 32 años con domicilio en la localidad de Mar de Ajó quien resultó afortunadamente ileso.

Los efectivos del departamento vial de La Costa intervinientes en el lugar del hecho detallaron que el siniestro ocurrió en un sector de curva en momentos en que había bancos de niebla y el asfalto se hallaba muy húmedo.

A la zona del vuelco arribó también personal de la empresa Aubasa, concesionaria de ruta 11, con una grúa para proceder al retiro del vehículo.