Se movilizaban con un utilitario por ruta 11, despistaron y quedaron con el auto dentro del agua

Así quedó el vehículo utilitario en ruta 11, tras despistar y caer a un canal de agua.

Un incidente vial tuvo lugar este domingo en ruta 11, en jurisdicción del partido de La Costa, donde cinco personas se vieron afectadas tras despistar con el vehículo en el que se movilizaban.

Según detallaron fuentes de la policía, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 326., en horas de la mañana sobre los carriles en dirección hacia la localidad de Mar de Ajó.

El rodado, marca Renault modelo Kangoo era conducido por una mujer de 42 años con residencia en la localidad costera de Mar del Tuyú. Junto a ella iban en el vehículo otras cuatro personas, una de ellas menor de edad, también con domicilio en Mar del Tuyú.

Por causas que quedaron bajo investigación, el auto despistó y terminó dentro de un canal de agua lindero a ruta 11. Los pasajeros, todos ilesos, lograron salir del lugar por sus propios medios.

Al lugar arribó personal médico de una ambulancia derivada desde el hospital de Santa Teresita y una grúa de la empresa Aubasa, concesionaria de la carretera.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, el incidente ocurrió en una zona recta de la ruta 11, donde había bancos de niebla y asfalto con mucha humedad.