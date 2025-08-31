Femicidio en Tandil: matan a una joven de 18 años de una puñalada en el cuello

Jornada triste y trágica en Tandil a partir de la muerte de Milagros Quenaipe, una joven de 18 años que perdió la vida tras recibir una puñalada en su cuello. El supuesto autor del crimen, un hombre de 23 años, quedó detenido horas después acusado de perpetrar el asesinato.

El espeluznante femicidio tuvo lugar en la vía pública, en una de las esquinas del cruce de las calles Uriburu y Rodríguez, donde la víctima se hallaba junto a un grupo de amigos.

Por motivos que se desconocen, una de las personas que se hallaba en el lugar salió corriendo mientras Milagros se desvanecía.

A partir de los registros obtenidos por cámaras de monitoreo se logró establecer que el supuesto autor del hecho ingresó a un domicilio situado en calle Alem al 1.300. Una vez allí, la policía concretó su aprehensión.

El detenido en Tandil acusado de cometer el femicidio. (Foto eleco.com.ar)

En paralelo, durante los rastrillajes realizados por la zona del crimen, las fuerzas de seguridad hallaron sobre calle Uriburu un cuchillo. La hipótesis es que ese arma es la que habría utilizado el hombre para asesinar a Milagros.

En el caso interviene la UFI N°12 de Tandil desde donde se caratuló la causa como homicidio. Por el momento se desconoce el vínculo entre el supuesto agresor y la víctima.