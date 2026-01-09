Con Dante Spinetta, Bendu Arena inauguró y marcó un hito en la escena urbana marplatense

Finalmente llegó el día: Mar del Plata cuenta con un nuevo espacio cultural. Este jueves inauguró con una convocatoria de más de 600 personas, que reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento, el sector empresarial y autoridades locales provinciales y nacionales Bendu Arena, el nuevo punto de encuentro para la ciudad y la región.

La inauguración contó con la conducción de Iván de Pineda como host de la noche, Chechu Bonelli y Mona Gallosi, entre otros invitados especiales. Con un show memorable de Dante Spinetta , dj set de Tammy B y una fiesta en las bandejas de dj Mami. Durante la apertura, los invitados pudieron conocer los distintos sectores del complejo y vivir una experiencia especialmente diseñada para reflejar el ADN de Bendu Arena como plataforma cultural y social activa durante todo el año.

“Bendu Arena nace con la idea de ampliar la propuesta de experiencias en Mar del Plata, para generar un lugar vivo, dinámico y conectado con las nuevas formas de encuentro”, destacó Marcelo Sosa, productor general del espacio.

Con esta apertura, Bendu Arena se suma al circuito de espacios que apuestan por el desarrollo cultural, económico y turístico de la ciudad. El venue cuenta que con una capacidad para 7000 personas y se proyecta como un nuevo actor relevante en la agenda local y nacional.

La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Y ya se encuentra habilitada la venta de entradas de manera presencial en la boletería de Bendu, ubicada en Av. de los Trabajadores 150.

● 16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado, uno de los proyectos más influyentes del indie argentino.

● 17 de enero – La Mágica, Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros

●22 de enero - K’ Personaje, banda de cumbia, que fusiona ritmos tropicales con elementos de pop y baladas.

● 23 de enero – El Plan de la Mariposa, con su propuesta de rock, psicodelia y folk

● 24 de enero – Ciro y Los Persas, referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible.

● 25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez, por primera vez juntos en Mar del Plata, en una noche que combina dos fenómenos de alcance federal

● 26 de enero – Las Guardianas KPOP, un colectivo artístico dedicado a la cultura K-pop, que combina música, danza y performance, consolidado como referente del movimiento en la escena local y nacional

● 6 de febrero – Divididos, la histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto, en donde presentarán los temas de su último album

● 7 de febrero – Karina, La Princesita, se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público

● 8 de febrero - Q Lokura, cuarteto de la ciudad de Córdoba, banda que se formó en 2018, con Nicolás Sattler y Facundo «Chino» Herrera.

●16 de febrero - Topa, uno de los artistas infantiles más queridos de la Argentina, con un show interactivo y musical pensado para disfrutar en familia.

Bendu Arena cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al universo Bendu. Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor vibra, mejor lugar.

La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior. La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en Ticketek, Bendi, Articket, Fillticket y Tu entrada.