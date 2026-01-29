"Ni una muerte más": vecinos de "un barrio olvidado" de Mar del Plata llevan sus reclamos a las calles

Solicitan la instalación de una barrera ferroviaria y un banderillo permanente, y señalización adecuada.

Vecinos de El Casal, al que definen como "un barrio olvidado" de Mar del Plata, se manifestarán este viernes por la mañana bajo el lema "Ni una muerte más".

El trágico hecho que desencadenó en el reclamo en conjunto se trató de la muerte de Nicolás Gómez, quien el domingo pasado fue arrollado por una formación de Trenes Argentinos en las vías del kilómetro 386 de la ruta 2.

El joven de 23 años era oriundo de General Lamadrid y venía a la ciudad para vacacionar junto a su familia en un Peugeot 206, cuando fueron impactados por el tren y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de gudos (Higa). A pesar del esfuerzo de los profesionales, constataron su deceso esa misma noche.

Gómez, de 23 años, planeaba veranear en Mar del Plata y fue arrollado por un tren en el ingreso a la ciudad.

Frente a esa situación, los vecinos de la zona denunciaron que "en el cruce ferroviario no hay barrera ni banderillo", y que "esa falta de medidas provocó un grave accidente y la muerte de un vecino", lo que catalogaron como un "hecho evitable".

Por los motivos mencionados, reclaman de manera urgente "señalización adecuada", además de la instalación de una barrera ferroviaria y un banderillo permanente. "El Casal también existe. No es lejos, es acá", remarcaron en un comunicado.

Según aclararon, todavía no recibieron respuesta de las autoridades, lo que motivó a un reclamo pacífico que se llevará a cabo en la entrada del barrio. Por último, destacaron que "un barrera salva vidas" y pidieron por "ni una muerte más en El Casal".