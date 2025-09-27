Lo que dejó la tormenta: caída de árboles y postes, y un accidente de tránsito
Desde Defensa Civil dieron a conocer las intervenciones que realizaron en diferentes puntos de la ciudad.
La tormenta que afecta a Mar del Plata durante este sábado generó diversas intervenciones de Defensa Civil en distintos puntos de la ciudad. El titular del área, Alfredo Rodríguez, informó que entre la medianoche y las 18 se registraron múltiples situaciones vinculadas a la caída de postes y cables, así como un accidente de tránsito.
Según el parte oficial, se verificaron dos bandejas de seguridad en edificios y se asistió en un choque de un vehículo contra un poste de luz en la intersección de Quintana y Malvinas. Además, se contabilizaron cinco cables caídos en diferentes sectores de la ciudad, dos de ellos de gran porte, y dos postes de luz derribados.
Desde Defensa Civil señalaron que, a pesar de los inconvenientes, no se registraron heridos ni daños de mayor gravedad. El organismo continuará monitoreando el desarrollo del temporal en coordinación con otras áreas municipales y empresas de servicios.
El pronóstico indica que las lluvias persistirán durante las próximas horas, acompañadas de viento leve, al menos hasta entrada la noche de este sábado.
