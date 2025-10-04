Alerta: aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo

El Servicio Meteorológico lanzó un alerta por tormentas para esta noche.

Luego del anuncio que realizó 0223 sobre el alerta amarilla que rige para las próximas horas en Mar del Plata y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un aviso a corto plazo.

Según señalaron desde el organismo, para la noche de este sábado se esperan tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo que puede durar incluso entrada madrugada del domingo. Es por eso que se lanzó un alerta a corto plazo pasadas las 20:30 de este sábado y con una duración de al menos tres horas.

Según indicaron, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se anunciaron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

El domingo comenzará con tormentas fuertes en Mar del Plata, acompañadas por una temperatura de alrededor de 12 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.