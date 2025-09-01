Dos vecinos baleados y una casa tiroteada: allanan una vivienda en busca del tirador del Nuevo Golf

El avance de una investigación por las denuncias que vecinos del barrio Nuevo Golf hicieron por reiteradas balaceras en la zona permitió identificar a un hombre de 38 años y allanar dos viviendas en las que hallaron municiones y vainas servidas.

Entre el miércoles y viernes de la semana pasada ingresaron a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) una mujer de 36 años y un joven de 20 con heridas de arma de fuego, y se recibió una denuncia por el frente baleado de una vivienda.

“La mujer presentaba una herida en el cuello con orificio de entrada y de salida que no le generó riesgo de vida mientras que el joven fue baleado en el brazo”, informaron autoridades policiales.

El pasado jueves fue una mujer de 41 años que denunció haber escuchado detonaciones y que se resguardó con sus hijos en una habitación. Cuando salió, halló ocho vainas y dos plomos en el frente de su casa.

Con los datos recabados por personal policial, la fiscal Constanza Mandagarán pidió a la Justicia de Garantías la realización de dos allanamientos en los inmuebles ubicados en Gianelli casi Güiraldes y en Mario Bravo al 4800.

La medida se hizo efectiva en las últimas horas y aunque no hallaron al imputado, secuestraron municiones intactas, vainas servidas, cajas de proyectiles, casquillos y resto de encamisado de proyectiles.