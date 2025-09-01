Se jugó el partido interminable: Círculo lo destrabó, aguantó y lo sufrió
El "papero" consiguió un importante triunfo ante Gutiérrez en Mendoza para seguir con chances de clasificar a la próxima fase de la Reválida. Quedan dos fechas.
Al final se pudo jugar. Después de las suspensiones de sábado y domingo, se cambió de cancha y en el sintético de FADEP, Círculo pudo hacerse fuerte ante Gutiérrez y derrotarlo por 2 a 1 para seguir con vida en la Reválida del Torneo Federal A. El "papero", a diferencia de otras temporadas, logró la permanencia con anticipación.
El encuentro fue equilibrado, siempre con Círculo como protagonista, pero el campo de juego sintético no ayudaba y lo hacía desprolijo. Con el correr de los minutos, el arquero Cebreiro se encargó de ahogar el grito visitante y Nicolás Báez casi no tuvo trabajo. Hasta que una ráfaga le cambió todo a los de Otamendi: Leandro Duarte recibió entrando por izquierda y definió abajo para poner el 1 a 0 a los 44' y, dos minutos después, el arquero dio un rebote flojo, Duarte no pudo en primera instancia pero sí pudo empujar después para dar el segundo golpe camino al vestuario.
Parecía que todo iba a estar terminado. Incluso, Círculo salió mejor al complemento y daba la sensación de que podía encontrar algún gol más. Sin embargo, Joaquín Gutiérre marcó el descuento a los 7' e hizo del segundo tiempo un ida y vuelta, sin mucha prolijidad, pero sí intenso y con dramatismo hasta el final. Le costó a los de Cochas volver al juego y cuando Pipistrelli se erró el empate, se despertó. Volvió a llevarla lejos de Báez y pudo estirar la cuenta. Pero no lo hizo y terminó festejando el pitazo final para seguir ilusionándose con los playoffs.
Síntesis
Gutiérrez (Mendoza) (1): Damián Cebreiro; Pablo Peña, Lucas Funes, Luciano Mad y Joaquín Gutierre; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Nabil Pérez e Ignacio Salinas; Gonzalo Olivares e Ignacio Pipistrelli. DT: Rodrigo Alessandrello.
Cambios: ST 13' Brian Zambay por Olivares, 22' Nahuel Paz por Pérez y 39' Edwin Miranda por Mad.
Círculo Deportivo (2): Nicolás Báez; Mauro Zurita, Jano Martínez, Sebastián Álvarez y Agustín Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Leandro Duarte; Juan Bonet. DT: Diego Cochas.
Cambios: PT 40' Imanol Iriberri por Banchio; ST 16' Julián Vílchez por Makarte y 40' Juan Ávila por Duarte.
Goles: PT 44' y 46' Duarte (CD); ST 7' Gutierre (G).
Árbitro: Matías Billone Carpio.
Estadio: Predio de FADEP.
