De Paul y Messi, desencajados, se la agarraron con otro argentino en la final de la Leagues Cup

"Pepo" De La Vega protestó por un choque con De Paul y Messi se le fue al humo. El exLanús fue el mejor del partido y MVP del torneo.

En plena final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, Lionel Messi vivió una insólita situación junto con Rodrigo De Paul. El capitán tuvo un fuerte encontronazo con el exjugador de Lanús, Pedro de la Vega.

Todo inició cuando el olavarriense le hizo un reclamo al árbitro por un choque que tuvo con Rodrigo De Paul. Y ahí fue cuando Leo lo encaró y durante unos segundos mantuvieron una discusión. Al respecto de ese peculiar episodio entre los argentinos, Pepo, tras la victoria del Seattle Sounders, se refirió en una conversación que mantuvo para Apple TV, con clara intención de quitarle importancia. ”Son lo más grande que tenemos, campeones del mundo, ídolos míos, son cuestiones del partido”, dijo sobre Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

En la final, Inter no tuvo chances y nunca estuvo en partido. Fue superado de principio a fin por Seattle, que le impidió repetir el título que había obtenido en 2023. Además, "Pepo" fue elegido el MVP del torneo.