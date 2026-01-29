El desgarrador mensaje del hermano de Narela Barreto, la argentina que hallaron muerta en Estados Unidos

El hermano de Narela la despidió en las redes con un doloroso mensaje.

Santiago Pérez Barreto, el hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Estados Unidos, la despidió en las redes sociales con un emotivo mensaje: “Descansá en paz”.

Junto a una foto donde se los ve juntos en una celebración familiar, Santiago escribió: “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo hermanita".

Conmoción por la muerte de Narela Barreto

La joven argentina de 27 años que era intensamente buscada por su familia en Estados Unidos fue encontrada muerta en Los Ángeles. La última vez que la vieron fue cuando un vecino del edificio la observó subirse a un auto de una aplicación, desde ese momento no se supo más nada de ella.



Narela le había mandado un mensaje a su mamá, contándole que estaba yendo a trabajar: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, contó Milagros, la prima de la joven.

La investigación sobre su fallecimiento se centra en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo en el que se subió y reconstruir su recorrido. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios", cerró Milagros.