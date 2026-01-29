Murió un motociclista que escapaba de la policía y chocó contra un patrullero de frente

El vehículo en que se desplazaba era de su propiedad.

Un motociclista que escapaba de la policía tras evadir un control chocó de frente con un patrullero en la intersección de las avenidas Luro y Fermín Errea y murió en el lugar. Testigos del hecho indicaron a 0223 que se trataría de un joven que había cometido un robo en el barrio Jorge Newbery, pero el dato no fue confirmado.

La persecución comenzó en la avenida Luro y Colombia luego de que el conductor de 22 años no parara en un control, modificara el sentido de circulación. La misma se extendió hasta que impactó con un móvil policial, salió despedido y falleció producto del impacto, mientras que el rodado se prendió fuego.

"Voló como una cuadra", señalaron a este medio sobre la víctima, que se desplazaba en una moto Bajaj Rouser NS 200 a alta velocidad para darse a la fuga cuando fue alcanzado por el personal del Comando de Patrullas.

La moto y el patrullero quedaron destrozados.

Por su lado, una ambulancia del Same asistió al lugar y constató la muerte del joven, quien todavía no logró ser identificado por las autoridades.