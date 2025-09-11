Filmó el momento en que un vecino le disparó y ahora pelea por su vida: "Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando"

Un joven de 28 años que fue baleado por un vecino y filmó el momento en que recibió los disparos, se encuentra internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de la ciudad santafesina de Rosario. La mujer del agresor explicó que existen problemas entre ellos desde hace un tiempo.

“Desde que tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”, contó Isabel, esposa del hombre de 75 años que fue aprehendido, en diálogo con medios locales. Además agregó que antes del disparo, el joven le había arrojado dos piedrazos, uno de ellos impactó en la reja de la casa y otro en un árbol.

El episodio, que ocurrió durante la tarde del último miércoles en el Pasaje Benito Suárez al 5800, fue grabado por el herido, que se lo escucha gritar y pedir una ambulancia después de recibir un disparo, que también se oye en el archivo dado a conocer.

La esposa del agresor enfatizó que su marido tiró al piso y que la bala rebotó y dio contra el vecino, quien permanece internado en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria como consecuencia de una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen. “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”, concluyó.

Por su parte, Nidia, la madre del herido, contó: “Se quejaron con el papá de mi hijo porque hacía ruido con el auto. Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta. Él (por su hijo) no tiró piedras, estaba parado en el portón esperando un flete”.

“Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Omarcito nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas. Él (por el aprehendido) tiene más armas, se vanagloria de ser el guapo de la cortada para que todos le tengan miedo”, subrayó.