Identificaron al hombre baleado en Santa Celina: quedó internado en estado reservado

El hombre baleado el jueves a la madrugada por dos hombres que habrían intentado robarle la bicicleta en la que se desplazaba en el barrio Santa Celina quedó internado en estado reservado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenido de urgencia.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hombre fue identificado como Jorge Adrián Cabrera y que tiene 35 años. Tal como se informó, lo hallaron tirado al lado de su bicicleta en la intersección de las calles Estancia Chapadmalal y Estancia El Boquerón por donde circulaba tras visitar a su hermana en el barrio Lomas del Golf.

Cabrera fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al hospital y si bien aparentaba estar en estado de ebriedad y se mostró reticente a dar otros datos, dijo que lo atacaron dos personas cuando quisieron robarle la bicicleta.

“El baleado con herida de arma de fuego, herida inframbilical izquierda, que ingresa en cavidad abdominal produciendo múltiples heridas de intestino delgado, con gran cantidad de líquido sanguinolento con sangre en cavidad, paciente descompensado, múltiples heridas delgado, también colon. se hace recesión de intestino exploración del colon y suturas de intestino”, dijeron desde el Higa.

El herido quedó internado con pronóstico reservado mientras que la fiscal Romina Díaz, a cargo de la investigación, pidió una serie de medidas a la comisaría quinta para esclarecer el hecho.