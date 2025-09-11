El video del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: “Quiero la pena de muerte”

César Quenaipe, padre de Milagros Pilar Andrea Quenaipe, la joven de 18 años asesinada el pasado 31 de agosto a la madrugada en la ciudad de Tandil, aseguró que el autor del crimen de su hija “no merece vivir” y pidió “que reciba la mayor condena que haya en Argentina”.

Milagros perdió la vida de modo inexplicable a manos de Wilson Sánchez cuando regresaba a su casa con amigos luego de haber pasado la noche en un reconocido boliche de la zona en donde residía.

El sujeto, un albañil de 23 años, protagonizó un ataque de furia que quedó grabado en imágenes. A 10 días del absurdo asesinato que conmocionó a toda la comunidad tandilense, se conocieron grabaciones que confirman lo que sufrió Milagros y clarifican la mecánica del hecho.

Milagros sufrió una muerte traumática e inentendible.

El amanecer trágico grabado en imágenes

El sábado 30 de agosto, Milagros había elegido pasar la noche con dos amigos en Sol Disco, un reconocido boliche de la ciudad serrana. Tras dejar el lugar cuando ya era de día, mientras caminaban de regreso a sus casas, se encontraron con una joven que estaba desmayada. Milagros la socorrió y esa decisión repercutería en su triste final.

Sánchez, oriundo de Chaco, había salido de su casa, cercana al lugar en donde estaba Milagros, armado con un cuchillo tipo tramontina que había tomado para hacer justicia por mano propia por un percance que había tenido con otros hombres en el mismo boliche al que había ido la joven.

En su camino, el asesino observó al grupo de chicos en el cual estaba Milagros, charlando en la esquina de Rodríguez y Uriburu. Se acercó a ellos y los sorprendió con una pregunta sobre un cantante. Luego, sin mediar más palabras, atacó a un joven de 19 años que sufrió un puntazo por la espalda y terminó con una lesión cortante, aunque superficial, cerca de la columna y debajo del hombro izquierdo. Después le dio un puntazo en el cuello a Milagros, que comenzó a desangrarse sobre la vereda.

Instantes después, cuando la joven caía desvanecida, Sánchez daba media vuelta y se retiraba caminando de la escena.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió corroborar que el sospechoso se había refugiado en su domicilio, donde finalmente fue aprehendido. En el marco de la causa, Sánchez se negó a declarar.

El fiscal Damián Borean, titular de la UFI N° 12 Descentralizada de Tandil, quedó a cargo de la investigación e imputó al asesino por homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real. Sánchez permanece detenido en la Unidad 2 de Sierra Chica, a la espera de ser juzgado ante un jurado popular.