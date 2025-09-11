“Los resultados médicos no son los esperados”: se complica la salud de Thiago Joel Franco y necesita la ayuda de todos

La familia de Thiago Joel Franco, el joven de 16 años que hace más de 10 años fue atropellado por el ex campeón de TC, Eduardo “Lalo” Ramos y quedó con graves secuelas de por vida, necesita la ayuda de los marplatenses debido a serias complicaciones en su cuadro de salud.

A través de un posteo realizado en Facebook, Rocío Dusek, su mamá, explicó que desde hace unos dos meses viven “momentos más difíciles”, luego que el pasado 17 de julio viajaran a la ciudad de Buenos Aires para una cirugía, programada en principio para el 22 de ese mes. “(La preparación) fue muy delicada debido a su cuadro de neutropenia y plaquetopenia que presentaba desde su última internación de junio, días antes de ingresar a su cirugía tuvo que recibir un tratamiento para estar apto a la hora de ingresar al quirófano. La cirugía fue realizada con éxito pero lamentablemente con el pasar de los días su situación se fue complicando a raíz de una infección en la gastrostomía recientemente realizada, lo cual tuvimos que permanecer por mucho más tiempo internados”, describió.

La mujer contó que esos días “fueron eternos” debido a que fue “una experiencia sumamente dolorosa y desafiante”.

“Afortunadamente luego de mucho esfuerzo, cuidados intensivos y una enorme entrega por parte de todos, nuestro pequeño y gran guerrero logro salir adelante, hoy seguimos acompañando su recuperación con mucha esperanza y gratitud”, admitió Rocío. Y agregó que debido al delicado estado de salud de Thiago Joel, los médicos les recomendaron permanecer en Buenos Aires hasta su segunda etapa de la cirugía, que se realizaría el 2 de diciembre.

“En el mientras tanto viene teniendo continuos controles y estudios de alta complejidad para mantenerlo estable lo cual lamentablemente muchos de los resultados no son los esperados por su equipo médico tratante. Así como en su momento nos ayudaron con sus donaciones para el posible tratamiento en México que lamentablemente no se pudo realizar debido a su delicado cuadro de salud, sus donaciones nos fueron de mucha ayuda para poder solventar la estadía y parte de los gastos que conllevan su tratamiento. Nuevamente les pedimos de todo corazón y apelamos a la solidaridad de todos ustedes para poder seguir con la atención de nuestro pequeño, siempre lo hacemos con la donación de quienes nos apoyan con lo que pueden para sus gastos diarios de alquiler, medicaciones y cualquier otra necesidad. Quienes puedan y deseen hacerlo puede ayudarnos mediante el único alias que tenemos disponible”, contó en el posteo.

Quienes puedan ayudar a Thiago Joel Franco, pueden hacer un depósito o transferencia a:

ALIAS Todosxthiago09

CUENTA Banco Galicia

A nombre de BARBARA ROCIO DUSEK