Dos adolescentes rehenes y dudas sobre cómo se quitaron la vida: qué se sabe de la muerte de los dos delincuentes

Un operativo policial para concretar una detención por un crimen ocurrido en mayo terminó con dos delincuentes muertos. Una bala certera en la cabeza fue el desenlace fatal de sus vidas. La escena que incluyó una toma de rehenes este jueves por la tarde dejó muchas dudas, que la justicia busca descifrar por estas horas, a la espera de pericias balísticas que serán vitales para desentrañar si hubo un pacto suicida entre los dos fallecidos.

El fiscal Carlos Russo brindó este viernes al mediodía detalles sobre cómo fue la dinámica del atrincheramiento, toma de rehenes y disparos que el jueves por la tarde noche en el barrio Libertad dejó como saldo un efectivo de la DDI herido de un balazo, la muerte de Matías "Pata de Palo" Cornejo, un peligroso prófugo que era buscado por la policía, con un disparo en la sien, uno de sus cómplices fallecido pocas horas después en el Higa por un balazo en la cabeza y la aprehensión de un tercero cuyo primer testimonio fue "algo errático".

Russo repasó que "Personal de la DDI, por pedido de la fiscalía, estaba realizando dos órdenes de allanamiento en horas del mediodía, en la búsqueda de esta persona, Matías Cornejo, que está imputado por el homicidio de Rubén "Viruta" Ordóñez. En la casa de República de Siria y Chacabuco, cuando llega el personal policial, ven egresar del domicilio que les habían sindicado a una femenina que estaba relacionada con este sujeto. Ella les dice que este individuo estaba adentro, y se mostraba atemorizada".

Fue en ese preciso instante, cuando los efectivos le estaban comunicando esa novedada al fiscal, que lograron ver que en un domicilio lindante, en un pasillo, estaba Cornejo armado. El prófugo empezó a efectuar disparos a mansalva al personal policial, un efectivo recibió un balazo que le destrozó la tibia y el peroné, y allí comenzó el terror.

Los tres delincuentes, Cornejo, Nahuel Niz y Flavio Basualdo, se metieron desde la vivienda vecina, donde vivía el segundo de ellos, a la casa que habitaban una mujer mayor y sus dos nietas adolescentes que fueron tomadas de rehenes: una joven de 19 años y otra de 17.

Después de horas de terror, las chicas lograron comunicarse con su madre, que estaba en la calle junto a la policía, y le dijeron que uno de los hombres estaba muerto en el piso, el otro herido y Basualdo les decía "que no salieran, que era peligroso".

"Ya se advertía en parte a través de la visualización del dron en forma previa que había un cuerpo tendido de una persona herida que estaba en situación agónica, con un aparente disparo de arma de fuego, que después fallece en horas de la medianoche (Niz). Después estaba en el interior también, ya de la vivienda, Matías Cornejo, sin vida, con un disparo de arma de fuego en la zona de de la sien, con orificio de entrada y salida. Había tres armas de fuego, muchísimos rastros hemáticos", señaló Russo.

El fiscal comentó que luego de que ingresó el GAD, efectivos de la DDI, y Policía Científica, se "hizo todo un trabajo en cuanto a la recolección de evidencias, que había varias, y también todo lo que tiene que ver con las tomas de muestras fotográficas, planimetrías, todo lo que después nos va eventualmente a a servir como para poder determinar qué es lo que sucedió hacia adentro con estas tres personas".

"Las mujeres dan cuenta de estos de tres sujetos ingresando a su domicilio por una pared lindera. Una de las personas fallecidas, que es la que fallece en el hospital, tenía una relación de parentesco con el padre de las niñas, más allá que no tenían demasiada relación, y a las otras dos personas no las conocían. Las pericias nos permitirán reconstruir cómo fueron los sucesos en el interior de ese domicilio que derivaron en la muerte de estas dos personas. El testimonio de las mujeres arrojan algunos elementos que podrían estar direccionados a esa hipótesis (que ambos delincuentes se suicidaron de un balazo), pero sería muy aventurado sujetarme a una hipótesis o descartar alguna", renarcó el fiscal del caso.

"Estos dos sujetos, de alguna forma, acabaron con su vida. No lo sabemos todavía. No les puedo decir si hubo un suicidio por parte de ellos en forma individual, si uno mató al otro y después se mató, o si hubo una tercera persona que pudo haber participado del hecho. Nos narran las femeninas que estaban adentro del domicilio estos dos sujetos, interactuando y uno se apoyaba el revólver en la cabeza y decía que se iba a matar", cerró el fiscal.