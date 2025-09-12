El gobierno bonaerense concreta en Lobería la entrega de 32 viviendas

Autoridades del gobierno bonaerense y del municipio de Lobería junto a una de las familias beneficiadas.

Se llevó adelante en el distrito de Lobería el acto de entrega de 32 casas, construidas mediante el plan provincial Solidaridad II en un día inolvidable para decenas de familias loberenses.

Durante la jornada estuvieron presentes junto al intendente Pablo Barrena la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Silvina Batakis, y el Administrador del Instituto de la Vivienda Diego Menéndez.

El emotivo acto en Lobería de entrega de nuevas viviendas.

El nuevo barrio está ubicado en calles Lamadrid, F. López, Barbería y Sanz. Las viviendas cuentan con 56 metros cuadrados, sala de estar-comedor, dos dormitorios, cocina, baño y lavadero.

Con gran emoción, las familias fueron recibiendo las llaves de su nuevo hogar y las actas de tenencia, las cuales habían sido firmadas durante la mañana en un encuentro desarrollado en el CIC Evita.

Una de las 32 familias de Lobería que accedieron a las viviendas.

“Un día de muchísima alegría, poder estar juntos entregando las viviendas, que 32 familias loberenses puedan hacer de una vivienda un hogar es hermoso. Y no solamente eso, sino todo lo que implicó la construcción que, si bien las financia provincia, se hacen con mano de obra local, con compre local, generó trabajo y más de 30 personas trabajaron en ellas”, comentó el jefe comunal en el acto.

Al hacer uso de la palabra, la ministra Batakis destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio para brindarles la solución habitacional a las familias de Lobería. “Tienen un intendente que estuvo muy activo para poder desarrollar estas viviendas. Y, a pesar de que somos de fuerzas políticas distintas, la democracia se trata de esto, de dar respuesta a toda la población, sin distinción de partidos políticos. Hay familias que soñaban con el techo propio y hoy se está concretando gracias a que hay un Estado que piensa en su gente, que cree en el progreso, que cree que el Estado tiene que estar presente de forma eficaz y eficiente”, expresó.