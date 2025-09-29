Se viene una nueva cabalgata en homenaje a Ana Beker con peña y festival incluidos

La primera edición de la cabalgata en memoria de Ana Beker resultó un éxito popular en Lobería.

En octubre de 2024 se realizó en Lobería un homenaje a la lugareña Ana Beker, conocida como la Amazona de las Américas, protagonista hace siete décadas de una auténtica hazaña al concretar la proeza de viajar a caballo de Argentina hasta Canadá en una historia verdaderamente espectacular. Luego de esa celebración, consistente en una cabalgata comunitaria, se organizó una segunda edición para este 2025 consistente en dos jornadas vinculadas a la tradición y la música popular.

La cita se anuncia para el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con recorridos a caballo, peñas y un gran festival en el parque Narciso del Valle.

Este encuentro cultural y popular es organizado por la escuela primaria N° 4, la escuela N° 31, el JIRIMM N° 3, y el museo histórico La Lobería Grande y la municipalidad de Lobería.

Los interesados en instalar puestos gastronómicos deben dirigirse al área de cultura de la comuna, de 8 a 12.30 horas, o llamar al 2261 442126 int 1040. Para obtener más información sobre la participación en la cabalgata, hay que comunicarse al 2262 472018 o a través de Instagram @cabalgataana.

Sábado de cabalgata y peña

En primer lugar el sábado 4 de octubre la cabalgata partirá a las 13 horas desde la escuela 31 de La Floresta, con llegada a la escuela 4 de El Moro a las 15.30 horas. Allí se desarrollará la peña “La gaucha rubia”, con música y baile campero.

El escenario contará con las presentaciones de Amparo y Santos, Damián Centeno, Manu Elizalde, Titi Sallete, Aníbal Berrios, Familia Gigena y Carla Cansobre, con la conducción y animación de Federico Cañadas y Nicolás Brignole. El baile campero estará a cargo de Los Pibes de Mecho.

Una muestra aérea de la primera cabalgata realizado en Lobería en octubre de 2024.

Domingo de cabalgata y festival por Ana Beker

Después de eso el domingo 5 de octubre la salida de la cabalgata será desde la zona de La Floresta a las 8.30 horas, con llegada a Lobería a las 13 horas en la Rotonda del Gaucho. Allí se recibirá a los caballistas con un cuadro de baile del grupo coreográfico Lamequén y recitado en honor a la Gaucha Rubia a cargo de El Dinamarqués y Marcelo Grau.

Desde las 14.30 horas, el parque Narciso del Valle será sede del Festival Ana Beker, que incluirá la participación de “El Dinamarqués” con el Maestro Grau, grupos de baile folklórico, Salieris Folk y el cierre a cargo de Pollo Suárez y banda, con la. conducción y animación de Federico Cañadas y Nicolás Brignole.