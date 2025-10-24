En tres días, robó una camioneta y una moto: lo fueron a buscar y lo encontraron

Un hombre de 30 años fue detenido este viernes en la localidad de Estación Chapadmalal, acusado de haber cometido dos robos de vehículos ocurridos en los últimos días. El procedimiento fue encabezado por personal de la comisaría octava, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental y la subcomisaría Acantilados.

El primer hecho se registró el 17 de octubre, cuando una mujer de 40 años denunció que le habían sustraído su moto Gilera Smash 110 cc del garaje de su vivienda, ubicada en avenida F y calle 1. Tres días más tarde, un hombre de 65 años denunció el robo de su camioneta Volkswagen Amarok blanca que había dejado estacionada frente a una obra.

La camioneta fue hallada dos días más tarde en estado de abandono por personal policial, y la investigación permitió identificar al presunto responsable. Con orden del Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Rosa Frende, se realizó el allanamiento en una vivienda de calle 1 entre 22 y 24, donde se secuestraron prendas de vestir vinculadas a los hechos y se concretó la detención del sospechoso.

El operativo estuvo supervisado por la fiscal Andrea Irigoyen, de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, quien avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial. El hombre cuenta con antecedentes por robo agravado, robo por efracción y encubrimiento.