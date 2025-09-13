Tienen 15 y 17 años y andaban en un auto robado a mano armada

Dos adolescentes que circulaban a bordo de un VW Nivus robado a mano armada hace tres días fueron aprehendidos este sábado por personal policial en el barrio Libertad: ambos fuero trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

El auto fue sustraído la mañana del miércoles pasado a una mujer de 35 años que estaba bajando a su hijo de un año y medio en la zona de Chubut al 1900. En ese momento se detuvo a su lado un Renault Clio del que bajaron dos sujetos, uno de ellos armado, que le sacaron el rodado y abandonaron el vehículo en el que llegaron a tres cuadras y medias del lugar.

Un día más tarde un hombre de 43 años denunció que autores anónimos le robaron las chapas patentes de su VW Nivus que estaba estacionado en Almafuerte y Aristóbulo del Valle durante la mañana cuando estaba trabajando en la zona.

Este sábado personal de la Policía Local, tras un alerta del sistema lector de patentes interceptó el rodado en cuestión en la zona de Falkner al 8300: era el rodado que tenía pedido de secuestro por robo agravado por uso de arma de fuego con las patentes sustraídas en jurisdicción de la comisaría novena.

Al constatar que los ocupantes tenían 15 y 17 años, se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la fiscal Mariana Baqueiro dispuso el secuestro del rodado, las chapa patentes y llave del vehículo en el marco de una nueva causa por encubrimiento.

Los dos adolescentes quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.