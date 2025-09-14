Preocupación en la Selección Argentina: Alexis Mac Allister salió tras una dura patada ante el Burnley

El mediocampista argentino sufrió un fuerte golpe en el tobillo y preocupó a Liverpool, que aguarda por el parte médico oficial antes del debut en Champions League.

La preocupación llegó temprano para Liverpool en su visita a Burnley por la Premier League. Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección Argentina, fue titular en el equipo de Arne Slot pero apenas a los 15 minutos sufrió una durísima entrada por parte de Ugochukwu, que lo impactó de lleno en el tobillo. La infracción, que pudo haber significado la expulsión del jugador local, dejó al argentino tendido en el césped y generó gran incertidumbre en el cuerpo técnico.

La imagen de la repetición fue clara: el mediocampista del Burnley pisó con fuerza sobre el tobillo de Mac Allister, que se dobló de manera peligrosa. En ese momento, la preocupación fue inmediata y parecía que el argentino no podría continuar en el partido. Sin embargo, tras recibir atención médica, se reincorporó y completó el resto del primer tiempo, aunque visiblemente incómodo.

Pese al esfuerzo por mantenerse en cancha, Slot decidió no arriesgar más al ex Boca y Brighton. Por eso, cuando comenzó la segunda mitad, Mac Allister no volvió al campo y fue reemplazado por Bradley. La decisión encendió aún más las alarmas en Liverpool y en la Selección Argentina, ya que se viene un calendario exigente y no quieren perder a una de sus piezas clave.

La preocupación no solo se centra en el torneo local, sino también en el escenario internacional. El Liverpool debutará en la Champions League frente al Atlético de Madrid en los próximos días, en lo que será un choque de alto voltaje. La presencia o ausencia de Mac Allister podría marcar un punto clave en la preparación del conjunto inglés.

Por el momento, el club no emitió un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque desde Inglaterra aseguran que fue más preventivo que alarmante. De todos modos, la expectativa es grande: Liverpool y la Selección Argentina seguir´án atentos a la evolución de Alexis Mac Allister, una de las figuras con mayor proyección en el fútbol europeo.