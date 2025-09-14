Asesinaron a un adolescente y su madre fue atacada con bombas molotov, ladrillos y palazos

La madre de un adolescente asesinado en Centenario, dentro de la provincia de Neuquén, fue atacada violentamente con bombas molotov, ladrillazo y palazos el pasado sábado al mediodía. La mujer, identificada como Valeria Mercado, y mamá de Neyen Inostroza, se encontraba en su casa cuando los delincuentes ingresaron al domicilio, la atacaron y provocaron incendios y destrozos en distintas partes de su hogar.

Según las imágenes que circularon a través de las redes sociales, la señora aparece en el suelo, acorralada junto a un muro y sin posibilidad de defenderse, mientras es golpeada una y otra vez. Por lo pronto, los bomberos voluntarios que acudieron al lugar lograron controlar el fuego. Si bien la Comisaría Quinta dio aviso a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas y constataron los daños, no pudieron dar con los agresores.

Los atacantes ya se habían retirado y tampoco lograron averiguar quién filmó el video. Durante las pericias, cerca de la 13, dos personas presentes en la vivienda interrumpieron el trabajo de los investigadores, insultando y sin respetar ninguna de las indicaciones que fueron realizadas. La denuncia fue realizada por la madre de Valeria: en base a su declaración, el conflicto de fondo involucra a la familia Pino.

En ese contexto, trascendió que existirían una serie de disputas relacionadas con la propiedad, consumo problemático de sustancias y hasta un intento de desalojo. Desde la Comisaría Quinta aseguraron que llevan adelante patrullajes preventivos en la zona para evitar incidentes similares.