Chocó con su lujoso auto contra un hotel de Puerto Madero y dejó dos heridos: así quedó

Este domingo por la madrugada, un violento siniestro vial sacudió al barrio porteño de Puerto Madero, cuando un automóvil de alta gama perdió el control e impactó contra el Hotel Hilton. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 sobre la calle Macacha Güemes al 350 y, según fuentes policiales, dejó un saldo de dos heridos.

El vehículo, un Audi TT de color blanco, transitaba a una velocidad considerable cuando se desvió de su camino y colisionó contra una de las columnas de la entrada principal del hotel. El personal de la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para asegurar la zona y ordenar el tránsito, confirmó la información.

El conductor perdió el control de su auto y chocó contra la entrada de un hotel en Puerto Madero

"El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, que circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel", detallaron fuentes policiales.

En el vehículo viajaban dos jóvenes, de 20 y 28 años. Ambos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar por parte del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). “Sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital”, informaron las fuentes.