Verano 2026: cuánto costará alquilar una carpa en Varese, La Perla y Punta Mogotes
Con el tipo de cambio desfasado, el verano pasado muchos argentinos viajaron a Brasil. Qué precios y opciones de pago hay en los balnearios de Mar del Plata.
Después de que muchos turistas argentinos eligieran Brasil para vacacionar el verano pasado, tal vez el tipo de cambio más elevado y el latente temor a una devaluación haga que algunos se inclinen por Mar del Plata y la Costa Atlántica para disfrutar de las playas y el mar.
Varios balnearios comenzaron a preparar sus instalaciones y desde principios de septiembre ofrecen valores según la ubicación y los servicios que brindan. Un tópico que enciende cada previa del verano por la tendencia a compararlos con otros destinos de Brasil o Chile.
Lo cierto es que alquilar una carpa es casi exclusividad del marplatense. Por eso, los balnearios también ofrecen un precio desglosado por mes. Históricamente, los valores varían entre enero y febrero y suelen ser más caros proporcionalmente. Además, pueden sufrir modificaciones según el tipo de financiamiento y formas de pago.
A groso modo, en la zona sur de Mar del Plata o en Playa Grande, un clásico que no pasa de moda, se pueden encontrar de los precios más elevados mientras que por Punta Mogotes o las playas de la zona norte se encuentran valores más accesibles.
Los servicios pueden incluir vestuarios, solárium con piletas, plaza de juegos, canchas deportivas, accesibilidad, seguridad y opciones gastronómicas, aunque depende de cada concesionario.
Algunos ejemplos por zona
Varese
Carpa
- $3.900.000 pagando al contado en efectivo
- $4.100.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia
- $4.350.000 (3 cuotas de $1.450.000 cada una)
Sombrilla
- $3.100.000 pagando al contado en efectivo
- $3.300.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia
- $3.480.000 (3 cuotas de $1.160.000 cada una)
La cochera se abona aparte y tiene un valor de $1.150.000 para toda la temporada.
La Perla
Carpa
- $3.750.000 pagando al contado en efectivo
- $3.950.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia
- $4.200.000 (3 cuotas de $1.400.000 cada una)
Sombrilla
- $3.000.000 pagando al contado en efectivo
- $3.160.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia
- $3.360.000 (3 cuotas de $1.160.000 cada una)
Punta Mogotes
Carpa
- $3.600.000 (toda la temporada)
- $2.000.000 (enero)
- $1.170.000 (febrero)
*Los precios son al 30 de septiembre
