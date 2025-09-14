Verano 2026: cuánto costará alquilar una carpa en Varese, La Perla y Punta Mogotes

Después de que muchos turistas argentinos eligieran Brasil para vacacionar el verano pasado, tal vez el tipo de cambio más elevado y el latente temor a una devaluación haga que algunos se inclinen por Mar del Plata y la Costa Atlántica para disfrutar de las playas y el mar.

Varios balnearios comenzaron a preparar sus instalaciones y desde principios de septiembre ofrecen valores según la ubicación y los servicios que brindan. Un tópico que enciende cada previa del verano por la tendencia a compararlos con otros destinos de Brasil o Chile.

Lo cierto es que alquilar una carpa es casi exclusividad del marplatense. Por eso, los balnearios también ofrecen un precio desglosado por mes. Históricamente, los valores varían entre enero y febrero y suelen ser más caros proporcionalmente. Además, pueden sufrir modificaciones según el tipo de financiamiento y formas de pago.

Los precios de los balneairos varían según la zona y servicios. Foto: 0223.

A groso modo, en la zona sur de Mar del Plata o en Playa Grande, un clásico que no pasa de moda, se pueden encontrar de los precios más elevados mientras que por Punta Mogotes o las playas de la zona norte se encuentran valores más accesibles.

Los servicios pueden incluir vestuarios, solárium con piletas, plaza de juegos, canchas deportivas, accesibilidad, seguridad y opciones gastronómicas, aunque depende de cada concesionario.

Algunos ejemplos por zona

Varese

Carpa

$3.900.000 pagando al contado en efectivo

$4.100.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia

$4.350.000 (3 cuotas de $1.450.000 cada una)

Sombrilla

$3.100.000 pagando al contado en efectivo

$3.300.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia

$3.480.000 (3 cuotas de $1.160.000 cada una)

La cochera se abona aparte y tiene un valor de $1.150.000 para toda la temporada.

La Perla

Carpa

$3.750.000 pagando al contado en efectivo

$3.950.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia

$4.200.000 (3 cuotas de $1.400.000 cada una)

Sombrilla

$3.000.000 pagando al contado en efectivo

$3.160.000 transfiriendo en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia

$3.360.000 (3 cuotas de $1.160.000 cada una)

Punta Mogotes

Carpa

$3.600.000 (toda la temporada)

$2.000.000 (enero)

$1.170.000 (febrero)

*Los precios son al 30 de septiembre