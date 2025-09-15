SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Gremiales

Denuncian que una reconocida clínica de la región no les pagó el aguinaldo ni el salario de agosto a sus empleados

Desde Atsa, el gremio que nuclea a los trabajadores de la sanidad, repudiaron las dilaciones por parte de la empresa.

Denuncian que una reconocida clínica de la región no les pagó el aguinaldo ni el salario de agosto a sus empleados

15 de Septiembre de 2025 15:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) denunciaron a una reconocida clínica de la ciudad vecina de Miramar por incumplimiento en el pago de los haberes con sus empleados.

El gremio que conduce Analía Moreda expuso la "grave situación" a través de las redes sociales que involucra al Instituto Médico Privado Mitre de Miramar. "Al día de la fecha, nuestras compañeras y compañeros no han percibido el pago del aguinaldo ni del mes de agosto", afirmaron.

El Instituto Médico Mitre de Miramar está ubicado en calle 23 entre las calles 24 y 22.

"Este accionar de la empresa es vergonzoso y constituye una grave vulneración de los derechos laborales de quienes día a día sostienen la clínica con su esfuerzo y compromiso", agregaron.

Desde Atsa insistieron con el reclamo, exigieron la "regularización inmediata de esta situación y el pago urgente de lo que corresponde".

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar