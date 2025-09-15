Denuncian que una reconocida clínica de la región no les pagó el aguinaldo ni el salario de agosto a sus empleados
Desde Atsa, el gremio que nuclea a los trabajadores de la sanidad, repudiaron las dilaciones por parte de la empresa.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) denunciaron a una reconocida clínica de la ciudad vecina de Miramar por incumplimiento en el pago de los haberes con sus empleados.
El gremio que conduce Analía Moreda expuso la "grave situación" a través de las redes sociales que involucra al Instituto Médico Privado Mitre de Miramar. "Al día de la fecha, nuestras compañeras y compañeros no han percibido el pago del aguinaldo ni del mes de agosto", afirmaron.
"Este accionar de la empresa es vergonzoso y constituye una grave vulneración de los derechos laborales de quienes día a día sostienen la clínica con su esfuerzo y compromiso", agregaron.
Desde Atsa insistieron con el reclamo, exigieron la "regularización inmediata de esta situación y el pago urgente de lo que corresponde".
