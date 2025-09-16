Cheppi: "¿De qué le sirve a Mar del Plata un intendente libertario si todas las políticas de Milei nos perjudican"

Luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, se conoció que el proyecto de presupuesto enviado al Congreso incluye la derogación del régimen de Zonas Frías, una herramienta clave que permitió a millones de familias del interior del país acceder a tarifas de gas más justas.

Cómo impactaría al bolsillo de los marplatenses la eliminación de la Ley de Zonas Frías que propone Milei:

La Ley sancionada en 2021 incorporó a 3,1 millones de usuarios al beneficio. En el caso de Mar del Plata, fueron más de 220 mil hogares los alcanzados. El régimen estableció un descuento del 30% sobre el cuadro tarifario pleno del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y del 50% para sectores de mayor vulnerabilidad:

• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

• Titulares de Pensiones no Contributivas con ingresos brutos menores a 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

• Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

• Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban ingresos menores o iguales a 4 SMVM.

El subsidio es del 30% para los hogares incluidos en zonas frías, mientras que sube al 50% para los titulares que además reciben planes sociales. Foto: 0223.

De derogarse, la medida significaría un aumento inmediato en las facturas de gas que impactaría no solo en las familias marplatenses, sino también en comercios, clubes de barrio, instituciones sociales y el sector turístico.

El concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó con dureza la decisión: “El intendente Montenegro se desvive por defender a un Presidente que lo único que hace con sus políticas es perjudicar a Mar del Plata. Ahora, con la eliminación del régimen de Zonas Frías, toman una decisión que pega directo en el bolsillo de los marplatenses”.

En Mar del Plata hay 220 mil hogares beneficiados por el régimen de Zona Fría. Foto: 0223.

En esa línea, Cheppi se preguntó: “¿De qué le sirve a Mar del Plata un intendente libertario si todas las políticas de Milei nos perjudican?”.

Y remató: “Por eso, el 26 de octubre tenemos que ir votar diputados y diputadas que pongan un freno en el Congreso Nacional al desastre económico y social que representan Milei y Montenegro”.