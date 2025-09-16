Un hombre ingresó al Hospital Interzonal y robó en la sala de médicos: fue detenido

Un hombre con antecedentes delictivos fue aprehendido por personal policial en el interior del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), cuando intentaba robar pertenencias de los médicos.

Uno de los profesionales, denunció a 0223 que el hecho de inseguridad “no es el primero” y contó que el pasado 19 de agosto desconocidos generaron destrozos. “Entró un masculino a varias habitaciones y rompió todos los lockers. Incluso entró a una habitación donde estaba descansando un doctora, por suerte le gritó y se fue. La verdad es que no tenemos seguridad. Pero para entrar al sector de Dirección colocaron una entrada con clave”, señalaron a este medio.

Ante la consulta, desde la dirección del Higa confirmaron a este medio que el delincuente fue detenido en el sector trasero del nosocomio, donde hay una reja. “Hoy le estaban poniendo pulsador eléctrico. El hombre fue detectado por las cámaras. Como tenía antecedentes fue derivado a la Unidad Penal N°44”, aseguraron.

En tal sentido, las autoridades admitieron que hubo anteriores episodios delictivos aunque recientemente se reforzó el plan de seguridad. “Hay un aumento de las cámaras de video y del sistema integrado de monitoreo. Hay un acuerdo con la comisaría para que haya policías las 24 horas. Hay un escaneo del DNI a todo el que ingresa y un aumento de luminaria afuera del Hospital. Con una división de sectores de ingreso y egreso y la colocación de rejas en dónde hacía falta. Lo último es poder tener un cerco perimetral”, acotaron.