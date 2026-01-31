Se reabrió la paritaria de guardavidas en Pinamar y quedó sin efecto la huelga anunciada

Los guardavidas de Pinamar dieron marcha atrás con la medida de fuerza anunciada para este 1 de febrero.

La Asociación de Guardavidas de Pinamar resolvió suspender el paro total de actividades que había sido anunciado para este domingo 1 de febrero, luego de que el municipio retomara el diálogo salarial en el marco de una audiencia realizada ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Según informó el sindicato, durante el encuentro el Ejecutivo local presentó una nueva propuesta de recomposición salarial, lo que permitió destrabar parcialmente el conflicto paritario que se arrastra desde fines de 2025 y abrir una nueva instancia de negociación entre las partes.

La decisión de frenar la medida de fuerza fue adoptada en asamblea, en función del avance registrado en el ámbito institucional. En ese sentido, desde la organización gremial confirmaron que la negociación continuará el lunes 2 de febrero, en una nueva audiencia convocada por la cartera laboral bonaerense.

Como consecuencia de la suspensión del paro, el servicio de guardavidas se prestará con normalidad durante el fin de semana en las playas del distrito, garantizando la cobertura habitual en un contexto de alta concurrencia turística en la costa atlántica.

El conflicto había cobrado visibilidad en las últimas semanas a partir de medidas de fuerza parciales y servicios reducidos, en reclamo por el estancamiento de las paritarias y en cuestionamiento a la diferencia entre los incrementos de tasas municipales y la oferta salarial destinada al sector. Con la reanudación del diálogo, el proceso paritario entra ahora en una etapa clave, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo provincial, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que dé previsibilidad al servicio y a los trabajadores.