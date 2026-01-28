Conflicto salarial en Pinamar: guardavidas irán a un paro total en pleno verano

Los guardavidas de Pinamar profundizan sus medidas de fuerza ante la falta de diálogo con el gobierno municipal.

Desde la Asociación de Guardavidas de Pinamar resolvieron profundizar el conflicto salarial que mantienen con el gobierno municipal y convocaron a un paro total de actividades para el domingo 1 de febrero, una medida que impactará de lleno en el normal funcionamiento del servicio de seguridad en playas en uno de los momentos de mayor concurrencia turística.

La decisión fue adoptada en asamblea y comunicada oficialmente por el gremio, que argumentó la falta de respuestas del Ejecutivo local ante el reclamo por una recomposición salarial. Desde el sindicato señalaron que, pese al transcurso de las semanas, no se registraron avances en las instancias de diálogo, situación que derivó en la adopción de una medida más drástica.

El paro anunciado se inscribe en una serie de acciones gremiales que los guardavidas vienen desarrollando desde hace más de un mes. En jornadas previas, el conflicto se expresó a través de reducciones horarias del servicio en las playas municipales, una modalidad que buscó advertir sobre la gravedad del escenario sin llegar a la suspensión total de las tareas.

Una antigua movilización de los guardavidas de Pinamar.

Desde la asociación insistieron en que el reclamo responde a salarios que consideran desactualizados y remarcaron la necesidad de una negociación real que permita garantizar condiciones laborales acordes a la responsabilidad que implica la tarea de prevención y rescate en el mar.

En este contexto, el gremio volvió a poner el acento en la seguridad de los bañistas y recomendó extremar las precauciones durante la jornada de paro, evitando el ingreso al mar ante la ausencia del servicio de guardavidas.

Por el momento, no trascendieron definiciones oficiales por parte del municipio respecto a una eventual convocatoria a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto antes del inicio de la medida de fuerza.