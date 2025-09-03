Lo bajaron a palazos de la moto y se la robaron

Un hombre de 44 años que circulaba a bordo de una moto Zanella Sapucai fue atacado a palazos por dos sujetos que lo hicieron caer al asfalto para robarle el rodado y una mochila con varias prendas de vestir y herramientas.

Las fuentes oficiales consultadas por 0223 señalaron que el hecho ocurrió en inmediaciones de Vértiz y pasaje Pehuajó el martes al mediodía y los autores escaparon con el rodado por la zona del Pasaje hacia el interior de un asentamiento.

Tiene 21 años.

En horas de la tarde, la recorrida que hacía personal de la comisaría decimosexta permitió aprehender a un joven que tenía en su poder la moto cuando ingresaba a un pasillo del asentamiento.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso la notificación de causa penal y el alojamiento del joven en la Unidad Penal N°44 de Batán.