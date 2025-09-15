Lo golpearon con un palo y le robaron la bicicleta que había comprado hace 20 días: "Todavía no pagamos la primera cuota"

Bruno Jara, un joven ciclista de 21 años sufrió este viernes por la tarde, mientras entrenaba, un violento robo. Dos sujetos lo golpearon con un palo y se llevaron su bicicleta de ruta que dijo utiliza para competir y había comprado hace 20 días.

En diálogo con 0223, Bruno explicó que se trata de una bicicleta marca Specialized modelo Allez E5, denominada popularmente “rutera”, especial para iniciarse en el ciclismo de ruta.

Todo ocurrió cuando salió a entrenar como habitualmente lo hace y, mientras rodaba por la bicisenda a la altura del km 398 de la ruta 2, en el barrio 2 de Abril vio que dos hombres se acercaban portando un palo, entonces aceleró el ritmo y logró esquivar a uno de los sujetos pero el otro lo golpeó en el hombro y logró desestabilizarlo.

Cuando cayó al piso, los hombres le sacaron la bicicleta y huyeron. Un camionero que vió la situación ayudó a Brian y llamó al 911. Según detalló Jara, la bicicleta estaba equipada con luces, GPS y parlante jbl. “Es color bordó, talle 700 o 28 cambios, es 2x9”, agregó el joven.

“La compramos hace 20 días y todavía no pagamos la primera cuota”, confesó el ciclista que reconoció que aún no había asegurado el rodado que tiene un valor estimado de tres millones de pesos..

Quien tenga datos de la bicicleta, puede contactarse con Bruno al 2236359570.