Rompió un portón, robó una moto y lo descubrieron

Un llamado al 911 permitió aprehender en el barrio Villa Primera el martes a la madrugada a un sujeto de 28 años que forzó el portón de una casa y robó una moto.

Cerca de las cuatro y media de la madrugada personal del Comando de Patrullas interceptó en inmediaciones de las calles Chacabuco e Italia la moto Mondial LD 110 que manejaba el hombre que había roto el portón de una casa en Italia casi Ayacucho.

Elementos secuestrados.

El sujeto fue trasladado a la comisaría cuarta donde se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.

El imputado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.