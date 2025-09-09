Rompió un portón, robó una moto y lo descubrieron
Tiene 28 años y lo atraparon en el barrio Villa Primera. Se le formó una causa por robo en grado de tentativa y fue trasladado a Tribunales.
9 de Septiembre de 2025 10:18
Por Redacción 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender en el barrio Villa Primera el martes a la madrugada a un sujeto de 28 años que forzó el portón de una casa y robó una moto.
Cerca de las cuatro y media de la madrugada personal del Comando de Patrullas interceptó en inmediaciones de las calles Chacabuco e Italia la moto Mondial LD 110 que manejaba el hombre que había roto el portón de una casa en Italia casi Ayacucho.
Elementos secuestrados.
El sujeto fue trasladado a la comisaría cuarta donde se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.
El imputado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.
