Robaron una moto a mano armada y no la pudieron poner en marcha
Tienen 28 y 49 años. Los atraparon cuando abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie. Fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán.
Dos sujetos que el martes a la tarde robaron una moto a mano armada a un joven de 21 años en el barrio Santa Rita fueron aprehendidos horas más tarde por personal policial cuando no pudieron arrancar el rodado e intentaron escapar a pie.
Fue personal de las comisarías decimosexta y undécima quienes vieron en San Salvador y Pasaje Pehuajó a dos personas que intentaban encender una moto Yamaha Fz-S 150cc, sin chapa patente colocada y al acercarse, se dieron a la fuga en distintas direcciones.
Los oficiales los aprehendieron a pocos metros del lugar y confirmaron que el rodado había sido sustraído alrededor de las cuatro y cuarto de la tarde en Camusso y Solís cuando amenazaron al dueño del rodado con un arma de fuego.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa robo calificado por el empleo de arma de fuego no secuestrada y su traslado al complejo penitenciario de Batán.
