Fuerte rechazo a la decisión de Nación de dejar a Mar del Plata sin Zona Fría: “Es un disparate"

La posibilidad que Mar del Plata y la región con el Presupuesto 2026 queden excluidas del régimen de Zona Fría y que los usuarios de gas empiecen a pagar hasta un 50% más caras las boletas, generó el inmediato rechazo de asociaciones de consumidores, que consideran que la decisión del presidente Javier Milei “es un disparate”

“El impacto tendría un gran alcance ya que la zona es la más beneficiada con el 50 %. Y el daño económico sería un perjuicio irreparable para los hogares de Mar del Plata y la zona. Las tarifas aumentan, los sueldos no, y le quitas el 30% o 50%. No se entiende, es un disparate”, expresó Marisa Sánchez, titular de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y usuario de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, Sánchez expresó su desconcierto por la intención del primer mandatario. “Cree que es un subsidio. Pero es un fondo fiduciario, es decir, es plata de los usuarios. Cuando se empezó con este tema, se dieron fundamentos válidos, estudiados por científicos y analistas, para poder estar en el régimen de Zona Fría como los usuarios patagónicos. Entonces, es un dispárate, de miseria intelectual por parte del gobierno. Parecería que conspiran contra ellos mismos porque no toman nota de lo que pasó en las últimas elecciones”, evaluó.

Según la defensora, si se aprueba el fin del régimen –aprobado en 2021 en el Congreso- “afectaría a los usuarios General Pueyrredon, Balcarce, Necochea, Mar Chiquita, Azul. Tandil, Bahía Blanca y La costa, entre otros distritos” y las boletas “vendrían muy por arriba de los 60 mil pesos, valores que ya hay hoy en día”.

“Esto no pasa por tema político partidario, tenemos que defender esto que se consiguió. Hay una miseria intelectual de este gobierno con estas decisiones y uno está cansado de las agresiones”, concluyó.