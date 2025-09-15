Video: un brutal incendio arrasó una casa durante la madrugada

Durante los primeros minutos de la madrugada, un feroz incendio arrasó una vivienda en el barrio Bernardino Rivadavia. El siniestro fue filmado por unos vecinos.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223, se puede ver cómo las llamas comienzan a devorar el frente de una casa ubicada en Marconi y Primera Junta.

Un llamado a la central de emergencia puso en conocimiento a los bomberos, que a los minutos acudieron al lugar aunque las llamas habían avanzado en casi toda estructura edilicia.

Si bien en un momento había una información que señalaba que no había heridos, poco después, vecinos de la zona indicaron a este medio que el propietario de la casa, un hombre de unos 60 años, sufrió un corte en el rostro y tuvo que ser atendido por una ambulancia del Same.