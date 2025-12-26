Guardavidas protestaron en Playa Grande: "Es una forma de visibilizar el reclamo y defender nuestros derechos"

Guardavidas nucleados en el Sindicato Único de Guardavidas realizaron hoy una protesta en Playa Grande por el conflicto salarial que mantienen con la cámara empresaria de los balnearios privados. Decidieron llevar adelante la movilización ante la falta de acuerdo paritario y para que tome repercusión la diferencia entre los sueldos que se pagan en el ámbito privado y el público.

El secretario general del gremio, Néstor Nardone, explicó que la propuesta de los empresarios se ubica entre 18 y 20 puntos por debajo de lo acordado con la Municipalidad. Según señaló, esta brecha impacta directamente en el bolsillo de los guardavidas de balnearios privados, generando un importante atraso salarial.

Nardone remarcó que el reclamo no solo alcanza a los guardavidas, sino también al personal de las carpas, los vestuarios y los servicios complementarios de los balnearios, cuyos salarios también dependen de esta negociación.

El dirigente recordó que hace cinco años alrededor del 90% de los guardavidas pasó a trabajar bajo el sistema municipal. Sin embargo, los salarios continúan siendo abonados por el sector privado mediante un esquema de módulos, calculado en base a un promedio entre el sueldo municipal y el privado. En esta línea, la brecha también afecta al Municipio, que debe cubrir el desfasaje.

“La protesta es una forma de visibilizar nuestro reclamo y defender nuestros derechos”, expresó Nardone y llevó tranquilidad a las y los marplatenses y a las y los turistas: "el servicio de seguridad en las playas funciona con normalidad".