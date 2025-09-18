Excarcelaron al joven que tenía en su poder el celular robado a un fiscal

La Justicia de Garantías dispuso la excarcelación del joven de 22 años al que detuvieron tras activar uno de los celulares que le robaron a mano armada al fiscal Walter Martínez Soto cuando llegó con la familia a su casa del barrio Parque Luro.

La decisión del Juez de Garantías Juan Tapia estuvo en sintonía con el pedido que hizo la defensa de Juan Palavecino, fundado en la calificación de encubrimiento, que prevé una escala penal de seis meses a tres años de prisión y la carencia de antecedentes penales.

El abogado penalista Simón García Méndez declaró en Tribunales que el equipo lo dejó un cliente que fue a cortarse el pelo a la barbería que de manera informal lleva adelante en la casa de su familia en el barrio General Pueyrredón.

El profesional había planteado que “desde el punto de vista exclusivamente objetivo -y sin perjuicio de la calificación jurídico penal que en definitiva merezca el suceso, toda vez que, adelanto, la participación criminal de Palavecino en los hechos investigados serán cuestionados por esta defensa- la excarcelación ordinaria del encartado era procedente”.

A Juan Palavecino lo detuvo personal de la DDI en el marco de la causa que se tramita en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) luego de que se activar el iPhone 11 en una vivienda en la zona de Génova Bis y Coronel Vidal.

En la resolución, el titular del Juzgado de Garantías N°4 dictó la excarcelación bajo caución juratoria e impuso como obligaciones especiales el comparendo semanal en Tribunales y la prohibición de acercamiento a menos de doscientos metros del fiscal Martínez Soto , su grupo familiar y su domicilio del barrio Parque Luro.

Como adelantó en su momento 0223, el robo al fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ocurrió el jueves pasado a las nueve y media de la noche cuando dos "motochorros" armados lo sorprendieron al llegar a su casa en inmediaciones de las calles López de Gomara y Blas Parera.

"Llegaron en moto, estaban encapuchados y con guantes y uno de ellos apuntó a mi hijo en la cabeza con un arma de fuego", dijo el fiscal a este medio antes de describir que eran dos personas menudas, de aproximadamente un metro sesenta cada uno y que daba la sensación que no sabían cómo seguir.

Tras obtener la llave, uno de ellos ascendió al Peugeot 208 mientras que el otro se dio a la fuga en la moto. Minutos después abandonaron el rodado en calle Chacabuco entre 1 de Mayo y Marconi.