Piden excarcelar al joven que tenía en su poder el celular robado a un fiscal

El joven de 22 años al que detuvieron tras activar uno de los celulares que la semana pasada le robaron a mano armada al fiscal Walter Martínez Soto cuando llegó con la familia a su casa del barrio Parque Luro declaró en Tribunales que el equipo lo dejó un cliente que fue a cortarse el pelo a la barbería que de manera informal lleva adelante en la casa de su familia en el barrio General Pueyrredón.

A Juan Palavecino lo detuvo personal de la DDI el fin de semana en el marco de la causa que se tramita en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) luego de que se activar el iPhone 11 en una vivienda en la zona de Génova Bis y Coronel Vidal. Tras la declaración del joven, fue el abogado penalista Simón García Méndez quien solicitó a la Justicia de Garantías la excarcelación ordinaria.

El profesional fundamentó su pedido en la calificación de encubrimiento, que prevé una escala penal de seis meses a tres años de prisión y la carencia de antecedentes penales. En tal sentido argumentó que no existe expectativa de condena de efectivo cumplimiento y que “nadie en su sano juicio optaría por profugarse (y asumir las gravosas consecuencias de vivir en dicha situación) antes que someterse al proceso”.

“Desde el punto de vista exclusivamente objetivo -y sin perjuicio de la calificación jurídico penal que en definitiva merezca el suceso, toda vez que, adelanto, la participación criminal de Palavecino en los hechos investigados serán cuestionados por esta defensa- la excarcelación ordinaria del encartado es procedente”, agregó.

Para García Méndez, otro de los puntos para otorgar la excarcelación ordinaria es el arraigo del imputado que permite descartar cualquier peligro de fuga. En tal sentido planteó que Palavecino tiene a cargo a su madre, que trabaja en el Abasto Central y a modo de extra en la barbería, y que no hay riesgo de entorpecimiento procesal alguno.

“El encartado tiene residencia fija en la ciudad de Mar del Plata, nació, creció y se mantiene en la ciudad. En definitiva, toda su vida afectiva, familiar y laboral se desarrollan aquí”, agregó.

En su escrito el abogado indicó que la medida está sujeta a las condiciones que plantee el Juzgado como condiciones y que podrían ser la absoluta prohibición de contacto y acercamiento con los denunciantes, mantener el domicilio denunciado en el acto de tomarle declaración indagatoria, respecto de los cuales no podrá mudarse ni ausentarse por más de 24 horas, sin previa comunicación al juzgado interviniente y cualquier otra condición que se estime pertinente.

Palavecino fue detenido luego de que el celular de Martínez Soto se activara en una vivienda en la zona de Génova Bis y Coronel Vidal.

Tal como adelantó en su momento 0223, el robo al fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ocurrió el jueves pasado a las nueve y media de la noche cuando dos "motochorros" armados lo sorprendieron al llegar a su casa en inmediaciones de las calles López de Gomara y Blas Parera.

"Llegaron en moto, estaban encapuchados y con guantes y uno de ellos apuntó a mi hijo en la cabeza con un arma de fuego", dijo el fiscal a este medio antes de describir que eran dos personas menudas, de aproximadamente un metro sesenta cada uno y que daba la sensación que no sabían cómo seguir.

Tras obtener la llave, uno de ellos ascendió al Peugeot 208 mientras que el otro se dio a la fuga en la moto. Minutos después abandonaron el rodado en calle Chacabuco entre 1 de Mayo y Marconi.