No pudo robar, escapó por los techos y lastimó a una policía

El sujeto fue aprehendido en el patio de un domicilio.

Un hombre de 33 años que intentó robar una moto, se dio a la fuga provocando daños en varias propiedades y lastimó a una oficial, fue aprehendido por personal policial y trasladado a Tribunales.

El episodio se inició en un domicilio en inmediaciones de las calles Italia y Chacabuco al 700 donde intentó sustraer una motocicleta, pero al advertir la presencia policial, se dio a la fuga a pie.

Durante la huida, el sujeto escaló distintas propiedades en la zona de Ayacucho y Misiones donde ocasionó daños en cañerías de agua de una vivienda: finalmente fue interceptado y aprehendido en el patio de un domicilio.

En el procedimiento, una sargento del Comando de Patrullas resultó lesionada en su muñeca y antebrazo izquierdo tras un forcejeo con el imputado, por lo que fue trasladada a un centro de salud para su atención.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por los delitos de tentativa de robo y daños.