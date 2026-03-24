Quiso asaltar y golpear a un colectivero: la detuvieron

Una mujer de 27 años que intentó robarle el celular y golpear a un colectivero fue aprehendida y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

El hecho ocurrió en la zona de Talcahuano y Mario Bravo, cuando la imputada ascendió a la unidad de la línea 552 sin abonar el boleto. Ante el requerimiento del chofer para que regularizara su situación o descendiera, la mujer reaccionó de manera agresiva, amenazándolo de muerte y atacándolo con golpes de puño y patadas.

La mujer, que intentó sustraerle el teléfono celular al conductor durante el episodio, fue reducida por personal de Prefectura Naval Argentina luego de que también intentara agredirlos .

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por los delitos de tentativa de robo y amenazas antes de ordenar su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.