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Robo

Quiso asaltar y golpear a un colectivero: la detuvieron

Tiene 27 años. La redujo personal de Prefectura Naval Argentina. Se le formó una causa penal. 

La joven quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

24 de Marzo de 2026 09:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer de 27 años que intentó robarle el celular y golpear a un colectivero fue aprehendida y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

El hecho ocurrió en la zona de Talcahuano y Mario Bravo, cuando la imputada ascendió a la unidad de la línea 552 sin abonar el boleto. Ante el requerimiento del chofer para que regularizara su situación o descendiera, la mujer reaccionó de manera agresiva, amenazándolo de muerte y atacándolo con golpes de puño y patadas.

La mujer, que intentó sustraerle el teléfono celular al conductor durante el episodio, fue reducida por personal de Prefectura Naval Argentina luego de que también intentara agredirlos .

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por los delitos de tentativa de robo y amenazas antes de ordenar su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

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