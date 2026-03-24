Quiso asaltar y golpear a un colectivero: la detuvieron
Tiene 27 años. La redujo personal de Prefectura Naval Argentina. Se le formó una causa penal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 27 años que intentó robarle el celular y golpear a un colectivero fue aprehendida y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.
El hecho ocurrió en la zona de Talcahuano y Mario Bravo, cuando la imputada ascendió a la unidad de la línea 552 sin abonar el boleto. Ante el requerimiento del chofer para que regularizara su situación o descendiera, la mujer reaccionó de manera agresiva, amenazándolo de muerte y atacándolo con golpes de puño y patadas.
La mujer, que intentó sustraerle el teléfono celular al conductor durante el episodio, fue reducida por personal de Prefectura Naval Argentina luego de que también intentara agredirlos .
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por los delitos de tentativa de robo y amenazas antes de ordenar su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído