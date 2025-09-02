Mariano Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi

La dirigencia de Aldosivi tomó la decisión de que Mariano Charlier no continúe a cargo del equipo de Primera División del "Tiburón". La derrota del domingo ante Boca Juniors en el José María Minella complicó aún más la situación en la pelea por el descenso y esta terminó siendo el detonante final.

Cabe recordar que Charlier tomó las riendas por primera vez en el año el 14 de marzo, cuando el elenco del Puerto venció 2-0 a Argentinos Juniors en la Paternal y encadenó dos triunfos consecutivos. Además en el cierre del primer semestre también tuvo dos victorias seguidas que le permitieron terminar el torneo un poco más tranquilo con el descenso y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer a Estudiantes en penales.

De esta manera, el entrenador dejó el cargo tras dirigir 17 encuentros durante este 2025: 4 como interino y 13 como entrenador principal. Sus números al mando del "Tiburón" fueron: 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Claramente el peor momento de Aldosivi fueron estos últimos dos meses de competencia ya que apenas sacó 3 puntos de 21 posibles, siete partidos en los que apenas anotó un gol, y quedó eliminado de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

Los rumores indican que su reemplazante asumiría en los próximos días para preparar con tiempo el partido clave del semestre ante Sarmiento en Junín. El nombre que pica en punta sería Guillermo Farre, el ex entrenador de Belgrano de Córdoba.

Cabe recordar que a Aldosivi le quedan nueve partidos para cerrar el campeonato y actualmente se encuentra con 18 puntos en la tabla anual, los mismos que Talleres, por lo que tendrían que jugar un partido desempate para ver quién de los dos desciende a la Primera Nacional.

El fixture del "Tiburón":