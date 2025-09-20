Andaban en una moto robada, chocaron un auto y quisieron huir a pie

Sin casco colocado y a toda velocidad. Así vieron los efectivos del Comando de Patrullas el paso de una moto Gilera SMX 250 el sábado a la madrugada e iniciaron una persecución que derivó en un choque y la aprehensión de dos jóvenes de 18 años.

Los oficiales vieron el paso de rodado en Chile y Saavedra minutos antes de la una de madrugada y comenzaron a perseguirlos. En Jara y Primera Junta los motociclistas chocaron un Toyota Etios que manejaba un hombre de 40 años y abandonaron el rodado.

En ese lugar aprehendieron al conductor mientras que el acompañante huyó a pie aunque lo atraparon a doscientos metros del lugar cuando llegó a la calle Don Bosco.

Tras confirmar que el conductor del auto no presentaba lesiones, los jóvenes fueron traslados a la comisaría cuarta donde se labraron actuaciones por encubrimiento ya que la moto había sido robada el jueves pasado.

Ambos deberán declarar en las próximas horas ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.