Peñarol no pudo con Obras: el "Milrayita" se vuelve con una derrota

El equipo de Leonardo Costa cayó con Obras en su segundo amistoso previo al debut de la Liga Nacional.

Luego de la victoria del jueves por la noche ante Platense, Peñarol disputó esta mañana su segundo y último amistoso previo antes del debut en la Liga Nacional. El equipo de Leonardo Costa cayó con Obras y se vuelve a Mar del Plata para preparar sus dos primeros encuentros oficiales de la temporada.

El elenco marplatense cayó 82-63 ante el "Tachero" en el Templo del Rock. Pese a esto Costa aprovechó para seguir probando variantes de cara a una temporada larga como será la de esta edición.

El conjunto de Garay y Santiago del Estero salió con estos cinco titulares: Facundo Vázquez, Agustín Pérez Tapia, Xavier Carreras, Gus Okafor e Iván Basualdo.

Peñarol tuvo como su jugador más destacado a Facundo Tolosa con 17 unidades en un encuentro en el que lo tuvo siempre abajo en el marcador con estos parciales: 30-14, 52-34, 70-46 y 82-63.

De esta manera, los dirigidos por Leo Costa ya piensan en lo que será el debut de la Liga Nacional 2025/26 el próximo viernes 26 ante San Lorenzo en el Roberto Pando y luego continuarán con su gira por Buenos Aires el domingo 28 ante Ferro en el Héctor Etchart.

Foto: Prensa Obras