Preventiva para el hombre que baleó en la cara a la nueva pareja de la ex en el barrio Nuevo Golf

El hombre de 23 años que el 9 de agosto pasado baleó en la cara a la nueva pareja de la ex y que se mantuvo prófugo más de tres semanas seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán luego de que la Justicia de Garantías dictara su prisión preventiva en la causa en la que está imputado por homicidio en grado de tentativa.

La resolución del Juez Juan Tapia está en sintonía con lo solicitado por la fiscal Romina Díaz que ubica, en esta etapa de la investigación, a Hugo Villarreal como el sujeto que en el patio delantero de la vivienda ubicada en Gianelli y calle 71 intentó dar muerte a la actual pareja de su ex tras efectuar al menos un disparo de arma de fuego.

La víctima estuvo internada en el Higa.

Minutos después del ataque, Sergio David Chávez, de 32 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde ingresó en grave estado luego de que el disparo que ingresó por el rostro le perforara el pulmón, estuvo internado en el área de terapia intensiva y en los últimos días recibió el alta médica.

En su única presentación en Tribunales, Villarreal dijo que ese día todo ocurrió muy rápido, que forcejeó con la víctima en el lugar luego de que éste sacara un revólver. “Yo estaba asustado y fue el impulso, me tiré encima y empezamos a forcejear. Fue en la puerta, no me acuerdo si adentro, del lado del patio exterior, fue todo muy rápido, tengo recuerdo borrosos”, le dijo a la titular del a Unidad Funcional de Instrucción N°6.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría quinta.

Según su versión, ambos cayeron al piso y vio que Sánchez tenía sangre por lo que se levantó, tomó a sus hijos y se fue en la moto en la que había llegado al lugar. El imputado dijo que junto a la víctima se cayó un arma, que no recuerda que pasó con la misma, ni siquiera si la agarró y que no recuerda haberle disparado.

Ese mismo día se produjeron algunas amenazas entre los miembros de ambas familias por lo que personal de la comisaría quinta, con jurisdicción en la zona, llevó adelante distintas medidas preventivas para evitar incidentes mayores. En su declaración, el acusado de homicidio en grado de tentativa dijo que se mantuvo prófugo por las amenazas recibidas desde ese día.