Le apuntaron en la cabeza y se llevaron su auto: "Fue el tercer asalto a un Uber en la misma noche"

Un chofer de Uber fue asaltado este jueves por la noche en el barrio Belisario Roldán y sufrió el violento robo de su vehículo luego de que lo apuntaran directamente en la cabeza. Según señalan sus compañeros, se trató del tercer robo bajo esta modalidad en pocas horas.

El hecho ocurrió durante la madrugada (entre la noche del jueves y la mañana del viernes), cuando la víctima fue abordada tras aceptar un traslado a través de la aplicación de transporte Uber. De acuerdo a su relato, la pasajera tenía más de 100 viajes registrados en la plataforma y subió junto a un menor.

Al llegar a destino, el trabajador fue sorprendido a punta de pistola: le colocaron un arma en la cabeza y le sustrajeron su Fiat Mobi negro, además de dinero en efectivo y pertenencias personales.

Luego de llevarse el vehículo, se lo pudo rastrear gracias al sistema satelital que tenía instalado. Lo llamativo es que pudo ser localizado poco después en un hotel alojamiento ubicado en San Martín, entre Italia y Misiones.

Gracias a la denuncia del chofer, la Policía logró acceder rápidamente al establecimiento y revisar las habitaciones, para dar con la mujer que había dejado el coche abandonado.

"Fue el tercer robo con esta extrema violencia que se dio en la misma noche y se suma a una seguidilla de casos que venimos sufriendo los choferes de aplicaciones en la ciudad. Fue la misma banda que más temprano intentó cometer un robo piraña y la verdad es que ya no sabemos qué más hacer”, expresaron en diálogo con 0223.

El conductor damnificado y sus compañeros se presentaron en la Comisaría 4° para radicar la denuncia correspondiente. Según informaron, el menor que participó del asalto quedó a disposición de la Policía.